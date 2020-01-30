Приморцы не впечатлены открытиями Навального

Оппозиционер заявил, что нашел у семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина недвижимость стоимостью 3 миллиарда рублей, сообщает DEITA.RU. Это земля, дома и квартиры в элитных домах в Москве и Подмосковье.



Судя по местным соцсетям, жители Приморья не особенно ужаснулись таким масштабам. Ценник на недвижимость во Владивостоке давно приближается к московскому, в отличие от зарплат. В популярной группе «ННовый Владивосток» появилось предположение, что на самом деле новоиспеченный председатель российского правительства просто приобрел однокомнатную квартиру в новостройке на Орлиной сопке.

Сопка Орлиное гнездо во Владивостоке вот уже не первое десятилетие застраивается жилкомплексами бизнес-класса, где продаются не только и не столько квадратные метры, сколько престиж, «правильное» соседство и изумительный вид на город. Сегодня, к примеру, там можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 47,5 квадратных метра в ЖК «Тринити» за 7,5 миллиона рублей. Или «однушку» тех же размеров в ЖК «Орлиное-гнездо 2» на 200 тысяч рублей дешевле. В обоих случаях продажа идет в черновой отделке, то есть покупателю придется еще очень серьезно потратиться на ремонт. Хотя, конечно, о миллиардах речь не идет. Ну а самая дорогая квартира во Владивостоке стоит 99 миллионов рублей, и это после скидки, так как на нее ну никак не находится покупатель.

Напомним, по мнению экспертов «Росбанка», Приморье попало в топ-3 регионов с наименее доступной ипотекой. Сомнительное достижение давно уже стало поводом для горьких шуток жителей региона.

Елена Кот

Фото vk.com/nnvladivostok