Приморцы оказались в медалях на чемпионате России по спортивным танцам на колясках

Два дуэта из Приморья стали призерами прошедшего в городе Санкт-Петербурге чемпионата России по спортивным танцам на колясках. Всего на турнире выступили шесть приморских спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили DEITA.RU в краевой федерации спорта лиц с ПОДА.

Наталья Боровая и Олег Назаров на прошедшем чемпионате России взяли сразу две награды – «серебро» в европейской программе пяти танцев и бронзовую медаль в произвольной программе. Также «бронзу» в «произволке» взял дуэт Артема Моисеенко и Ольги Теляковой. Среди приморских танцоров также на чемпионате выступили Лариса Пенкина и Егор Сорокин.

Командирование и финансовая поддержка спортсменов-колясочников Приморского края на всероссийское первенство оказывались в рамках реализации государственной программы региона «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.

Краевая федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата благодарит за поддержку администрацию Приморья и департамент физкультуры и спорта Приморского края, а также региональный Центр спортивной подготовки, тренеров Юрия Устала (клуб «Альянс») и начинающих специалистов Кристину Шебаеву и Олега Ломина.