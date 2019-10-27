Приморцы отбивают главу района у губернатора

Жители Кавалеровского района объявили сбор подписей для открытого письма к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой вернуть главу муниципалитета Сергея Гаврикова на его рабочее место. Об этом сообщает DEITA.RU.

Сбор подписей кавалеровцы запустили в социальных сетях, там же опубликовано указанное письмо. В документе жители муниципального района выразили свое несогласие с отстранением Гаврикова от занимаемой должности, утверждая, что причин для применения столь высокой санкции у властей Приморья «нет и не было».

Благодаря тому, что активисты муниципалитета опубликовали свое обращение в популярной приморской группе, многие местные жители уже высказали свое мнение по поводу ситуации с отстраненным главой.

«При Гаврикове наш район не просто зажил, а зацвел. Появились места, куда можно отдать ребенка – на хоккей, например, так и нам, взрослым дядям, время провести - мяч погонять на новых спортплощадках», - отметил один из комментаторов, таким образом подтвердив правдивость утверждений в письме о преображении района при Сергее Гаврикове в положительную сторону.

Полный текст письма редакция DEITA.RU приводит ниже.

Кроме того, судя по комментариям, приморцы готовы «отстаивать честное имя главы Кавалеровского района на митингах». Депутат думы Кавалеровского муниципального района Евгения Заварзина отметила, что акция в защиту главы района Сергея Гаврикова запланирована на седьмое ноября.

Окончательное решение по проведения митинга еще не принято. Согласно действующему законодательству Российской Федерации любые протестные акции, ведущие к скоплению людей в одном месте, должны быть согласованы с местной администрацией.

Напомним, ранее губернатор Олег Кожемяко направил в Кавалеровский районный суд иск о снятии главы муниципалитета Сергея Гаврикова с занимаемой должности за нарушение антикоррупционного законодательства. Требование главы края суд удовлетворил.

Екатерина Цой



