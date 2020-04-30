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Приморцы отпразднуют День Победы онлайн

бессмертный полк

Акция "Бессмертный полк" тоже пройдет в программе и соцсетях

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в Приморье в онлайн режиме, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в краевом правительстве, в 11 утра на региональном телеканале и в социальных сетях  будут чествовать участников Великой Отечественной.

Поздравления, выступления первых лиц края и простых жителей ждут приморцев с утра.

Пройдет также «Бессмертный полк» - тоже онлайн.

«Желающие могут приобщиться к всероссийской акции «Бессмертный полк» сразу несколькими способами. К примеру, можно зайти на официальный сайт проекта и заполнить специальную анкету о своем герое. Авторизоваться можно через страницу в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники» или Facebook. Процедура идентификации занимает секунды», - пояснили специалисты приморского правительства.

Анкета довольно простая – в ней нужно указать только ФИО героя, дату рождения, степень родства и годы участия в ВОВ, а также загрузить фото.

- Кроме того, мы предлагаем всем жителям края 9 мая в 19.00 выйти на балкон или подойти к открытому окну с портретом своего героя. В это время каждый сможет увидеть участвующих в акции соседей, товарищей. Таким образом мы сможем объединиться и вместе почтить память предков даже в сегодняшней непростой ситуации, – подчеркнула заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Кроме того, приморцы могут принять участие в акции «Бессмертный полк» в социальных сетях. Для этого жителям края нужно записать поздравление или стихотворение о войне на камеру и выложить ролик на своей странице с хэштегами #ПриморьеПомнимГордимся, #бессмертныйполкПриморье.

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