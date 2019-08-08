Количество бесплатных лекарств увеличится в Приморье, сообщает DEITA.RU. Чуть менее 50 миллионов рублей в виде дополнительных дотаций направлено в регион на приобретение медикаментов для льготной категории населения. Средства направлены в рамках государственной программы «Развитие здравоохранение Приморского края».

Департамент здравоохранения Приморского края напоминает жителям региона о праве бесплатного получения лекарственных препаратов и медицинских изделий. К льготной категории населения относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, получившие лучевую болезнь вследствие иных ядерных катастроф и испытаний, инвалиды и дети-инвалиды, ветераны боевых действий, родители и жены военнослужащих, которые погибли при защите государства, и другие. Полный список категорий, которым полагаются льготы, указан в приложениях 1 и 2 к постановлению правительства РФ № 890 от 30.07.1994.

В Приморье насчитывается более 130 тысяч граждан, которым положены бесплатные лекарства. Данной категории россиян необходимо за два последующих месяца определить набор социальных услуг на следующий год. Форму получения льготы нужно определить заранее – есть возможность получить сразу в виде медикаментов, либо в виде денежных средств.

Напомним, по инициативе депутата Госдумы Ирины Яровой, россиян начнут информировать о положенных им льготах. Будет сформирован некий «навигатор» для удобства граждан в вопросах информирования о государственной поддержке.

Софья Корф