Приморцы поругались с фондом капремонта

Новое измерительное оборудование поступило на вооружение специалистов отдела технического приморского надзора Фонда капремонта. В Instagram подписчики фонда усмотрели в этом смешное, сообщает DEITA.RU.

Специалисты выложили фотографии рулетки, электронные толщиномеры и электронные штангенциркули, лазерные дальномеры.

«Приборы позволят проверять используемые подрядчиками материалы на соответствие проекту, ГОСТ и СНИПам, просчитать объёмы стройматериалов» - уточнили авторы поста.

Однако внимательный подписчик задал резонный вопрос - «А вы до этого на глаз или примерно считали?».

Приморские специалисты капремонта на этот вопрос обиделись, и сказали подписчику, что сарказм в данному случае неуместен, ибо все приборы - совершенно новые и современные.

Также люди интересуются - сертифицирован товар, или приобретен дешевый китайский аналог. А некоторые и вовсе надеются, что с повышением точности измерений будут меньше платить по квитанциям.

Как сообщил Руководитель фонда Андрей Горелов, в 2020 году во Владивостокском городском округе региональным оператором будет проводиться капитальный ремонт более 130 многоквартирных домов.

Кроме того, он призвал управляющие компании убрать мусор с крыш и чердачных помещений, обеспечить доступ к инженерным коммуникациям, если необходимо — осушить подвалы.

Специалисты с новым оборудованием нагрянут в дома приморцев, измерят и оценят материалы для отделки, и в случае соответствия - дадут зеленый свет.

Однако в том же Instagram-аккаунте «глас народа», узнав о планах на 2020 год, напоминает - в Ливадии и Южно-Морском еще не начат ремонт плана-2019, а организация уже трубит про грядущие достижения.

Примечательно, что ведущие аккаунт специалисты почему-то не отвечают на прямые вопросы людей о капремонте в комментариях, а на саркастическую критику ответ дают сразу и, как нетрудно понять, несколько обижаются на шутников.

Объем выполненных фондом работ, к слову, напрямую зависит от того, насколько добросовестно граждане платят ежемесячные взносы. И даже высокая собираемость вовсе не гарантирует того, что ремонт начнется везде, где это необходимо.

Показательна ситуация в Анучинском районе Приморья, о которой рассказали сами представители приморского фонда капремонта. Так, в прошлом году в районе была отремонтирована лишь одна (!) крыша. Должников немного, но даже стопроцентный сбор не позволит оперативно приступить к работе. Зато бюджет фонда позволяет покупать новые измерительные приборы. Как скоро они пойдут в дело - вопрос риторический.

Василий Кучин