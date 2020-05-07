Приморцы посадили за руль полуторогодовалого ребенка и поплатились

Молодые родители в Пожарском районе Приморья дали управлять автомобилем полуторогодовалой дочери и выложили это в сеть, сообщает ИА DEITA.RU.

Ссылку на ролик прислал в местную Госавтоинспекцию неравнодушный приморец. Благодаря видео правоохранители смогли установить личности нерадивых родителей.

«Установлено, что собственницей автомобиля является 22-летняя жительница Пожарского района, полуторогодовалая девочка – ее дочь. За рулем в момент съемки видео находился 25-летний водитель (отец ребенка)», – констатировали в ведомстве.

Родители суммарно получили от ГИБДД штрафы на 4000 рублей (перевозка малышки без автокресла и нарушение ПДД пассажиром транспортного средства).