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Приморцы посадили за руль полуторогодовалого ребенка и поплатились
Видеозапись выложила в сеть мать
Молодые родители в Пожарском районе Приморья дали управлять автомобилем полуторогодовалой дочери и выложили это в сеть, сообщает ИА DEITA.RU.
Ссылку на ролик прислал в местную Госавтоинспекцию неравнодушный приморец. Благодаря видео правоохранители смогли установить личности нерадивых родителей.
«Установлено, что собственницей автомобиля является 22-летняя жительница Пожарского района, полуторогодовалая девочка – ее дочь. За рулем в момент съемки видео находился 25-летний водитель (отец ребенка)», – констатировали в ведомстве.
Родители суммарно получили от ГИБДД штрафы на 4000 рублей (перевозка малышки без автокресла и нарушение ПДД пассажиром транспортного средства).