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Приморцы пошли на фондовый рынок

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Количество индивидуальных инвестиционных счетов увеличилось среди жителей Приморья, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в дальневосточном отделении Центробанка, за четыре месяца 2020 года количество ИИС увеличилось на 8 тысяч, до значения в 29 тысяч. К началу пятого месяца Приморье занимало 23 место среди всех регионов страны. При этом за год открытых ИИС приумножилось в трое до 1,5% от общего количества населения.

В ЦБ подчеркнули, что по количеству жителей Приморье явный лидер среди регионов ДФО, однако в сравнении по доле населения уступает шести регионам. Любопытно, что в период самоизоляции приморцы активней инвестировали свои сбережения в фондовый рынок.

В регуляторе подчеркнули, что инвестиции это не только заработок, но и определенный риск, потому что средства не застрахованы. Как отметил сотрудник ДВ ГУ Центробанка Николай Рыбаков, ИИС хороший инструмент в руках малоопытных инвесторов, благодаря таким счетам можно выйти на рынок с небольшой суммой и получить налоговые льготы. 

Иван Крышан

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