За первое полугодие 2019 года жители Приморья потратили на товары на 12,6 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает DEITA.RU. Данные были предоставлены Приморскстатом.

Так, оборот розничной торговли составил 196.8 млрд. рублей за первое полугодие 2019 года, что на 3% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Более 93% оборота сформировали торгующие организации и ИП, работающие в стационарных магазинах. На ярмарки и рынки пришлось только 7% доли оборота. Более половины оборота пришлось на непродовольственные товары. На них приморцы потратили 102,8 млрд рублей, на еду, напитки и табак жители края потратили 94 млрд рублей.

Отметим, что за это время уровень инфляции на продовольственные товары составил 2,1%, а на непродовольственные 1,1%.

Иван Юрьев