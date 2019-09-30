Приморцы приняли участие в 76 экологических акциях

Жители Приморья делают край экологически чистым. Только с начала года местные жители и просто неравнодушные люди отчистили почти 80 побережья и водоемов, сообщает DEITA.RU.

Участниками экологических акций мог и может стать любой желающий. Уже больше 2,5 тысяч неравнодушных к природе и экологии людей приняли участие в 76 таких акциях.

Ведь основная цель подобных мероприятий не просто убрать мусор и очистить водоемы, а повысить осознанность и экологическую культуру граждан и бережное отношение к удивительной природе края, а также донести важность и популяризовать практику раздельного сбора мусора.

Приморье стало участником международной экологической акции Программы ООН и Международной ассоциации озерных регионов «Чистые берега Евразии», которая проводилась под покровительством под Минприроды России. Начались мероприятия с приморских берегов – в рамках акции отчистили берега озера Ханка и на побережье бухты Ахлестышева, а завершилась акция в Швейцарии, на берегах Женевского озера.

А уже этой осенью в крае состоятся общественные мероприятия по раздельному сбору мусора и отходов. Пройдут мероприятия в Дальнереченске, Спасске-Дальнем и в Уссурийске. Девиз экологических акций прост и понятен каждому: “Защити Землю, на которой живешь!” и “Чистый берег”».

Каждый участник получит необходимый инвентарь, питьевую воду. А также на «генеральной уборке» выступит ученый-эколог Дальневосточного отделения Российской академии наук, который также проведет исследование отходов искусственного происхождения. Все участники получат памятные дипломы.

Такие акции важны как для экологии края, так и для самих жителей, ведь благодаря таким экологическим «рейдам» в порядок приводят популярные места отдыха. Кроме того, мероприятия показывают положительные пример для других людей. Акции проводятся в приморье благодаря государственной программе «Охрана окружающей среды Приморского края».

Екатерина Кононенко