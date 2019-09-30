telegr wh call

Новости

Шойгу опять обскакал США

30 Сентябрь 2019, 23:15

Порядка 250 рабочих мест появится на новых заводах в ТОР «Надеждинская»

30 Сентябрь 2019, 23:12

Ремонт важной трассы ведется в Приморье

30 Сентябрь 2019, 22:59

Россельхознадзор обвинил производителей молока в завышении цен

30 Сентябрь 2019, 22:45

Приморцы приняли участие в 76 экологических акциях

30 Сентябрь 2019, 22:30

В России появился новый «порог бедности»

30 Сентябрь 2019, 22:15

Объекты и системы ЖКХ Приморского края на 94,6% готовы к зимнему периоду

30 Сентябрь 2019, 22:07

Дополнительные льготы получат приморцы

30 Сентябрь 2019, 21:57

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Приморцы приняли участие в 76 экологических акциях

30 Сентябрь 2019, 22:30

Русский остров, море, небо, горизонт, трава

Жители Приморья делают край экологически чистым. Только с начала года местные жители и просто неравнодушные люди отчистили почти 80 побережья и водоемов, сообщает DEITA.RU.

Участниками экологических акций мог и может стать любой желающий. Уже больше 2,5 тысяч неравнодушных к природе и экологии людей приняли участие в 76 таких акциях.

Ведь основная цель подобных мероприятий не просто убрать мусор и очистить водоемы, а повысить осознанность и экологическую культуру граждан и бережное отношение к удивительной природе края, а также донести важность и популяризовать практику раздельного сбора мусора.

Приморье стало участником международной экологической акции Программы ООН и Международной ассоциации озерных регионов «Чистые берега Евразии», которая проводилась под покровительством под Минприроды России. Начались мероприятия с приморских берегов – в рамках акции отчистили берега озера Ханка и на побережье бухты Ахлестышева, а завершилась акция в Швейцарии, на берегах Женевского озера.

А уже этой осенью в крае состоятся общественные мероприятия по раздельному сбору мусора и отходов. Пройдут мероприятия в Дальнереченске, Спасске-Дальнем и в Уссурийске. Девиз экологических акций прост и понятен каждому: “Защити Землю, на которой живешь!” и “Чистый берег”».

Каждый участник получит необходимый инвентарь, питьевую воду. А также на «генеральной уборке» выступит ученый-эколог Дальневосточного отделения Российской академии наук, который также проведет исследование отходов искусственного происхождения. Все участники получат памятные дипломы.

Такие акции важны как для экологии края, так и для самих жителей, ведь благодаря таким экологическим «рейдам» в порядок приводят популярные места отдыха. Кроме того, мероприятия показывают положительные пример для других людей. Акции проводятся в приморье благодаря государственной программе «Охрана окружающей среды Приморского края».

Екатерина Кононенко

Читайте также:

Чиновничий беспредел возмутил Поклонскую

Опасного приморского бандита задержали в Испании

«Позор на весь мир» — бензин может подорожать до 100 рублей

Популярное

Новая «горячая точка» Приморья грозит многотысячным митингом

«ГЛОНАСС в унитаз» может подмочить победы Кожемяко

«Уничтожить гадюшник»: названы имена предателей России из властей

Новый обман с банковскими картами набирает обороты
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...