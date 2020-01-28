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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Приморцы просят Миллу Йовович спасти их от смертельного вируса

вирус

Героиня киносерии «Обитель зла» вот уже шесть фильмов бьется за выживших после прорыва в мир Т-вируса, напоминает DEITA.RU.

В инстаграме популярной голливудской актрисы Миллы Йовович стали появляться призывы выступить в уже ставшем привычным за 15 лет амплуа: защитить человечество от летального вируса. Обращения поступают в том числе из российского Владивостока, расположенного недалеко от границы с КНР.

«Кажется, человечество вновь в опасности. Пришло время избавить мир от очередного страшного вируса. Мы тут во Владивостоке просто в шоке от происходящего. Кто, если не вы?!!», – обращается аккаунт crazy_vdk.

«Во Владивосток 1 февраля приедут 1500 китайских студентов, и они могут быть заражены. 2020 год, апокалипсис начался с востока, если сейчас ничего не сделать, Т-вирус захватит мир...», – присоединяется stepanskoyvl.

«Милла, мир снова в опасности! Эпидемия в Китае) спаси) мы во Владивостоке очень переживаем», – пишет vital_mk16.

Согласно сюжету киномира, корпорация Umbrella становится виновной в биологической катастрофе, создав и выпустив в мир Т-вирус, убивающий людей и превращающий их в зомби, охотящихся на живых людей. Все это привело к краху человеческой цивилизации. Суммарные сборы картин составили более 1,2 миллиарда долларов.

Елена Кот

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