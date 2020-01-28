Новости
Названы адреса, по которым не будет света
28 Январь 2020, 07:15
Приморцы просят Миллу Йовович спасти их от смертельного вируса
28 Январь 2020, 07:00
Интригующее приглашение на грузинский вечер во Владивостоке появилось в Сети
28 Январь 2020, 06:50
Приморские синоптики пообещали оттепель
28 Январь 2020, 06:30
Когда будет готова вакцина от коронавируса, сказали ученые
28 Январь 2020, 05:45
Милонов высказался насчет коронавируса
28 Январь 2020, 05:00
Росконтроль сказал, какие макароны не стоит покупать
28 Январь 2020, 04:15
Водителям напомнили о новом запрете для ГИБДД
28 Январь 2020, 03:30
Приморцы просят Миллу Йовович спасти их от смертельного вируса
Героиня киносерии «Обитель
зла» вот уже шесть фильмов бьется за выживших после прорыва в мир Т-вируса,
напоминает DEITA.RU.
В инстаграме популярной голливудской актрисы Миллы Йовович стали появляться призывы выступить в уже ставшем привычным за 15 лет амплуа: защитить человечество от летального вируса. Обращения поступают в том числе из российского Владивостока, расположенного недалеко от границы с КНР.
«Кажется, человечество вновь в опасности. Пришло время избавить мир от очередного страшного вируса. Мы тут во Владивостоке просто в шоке от происходящего. Кто, если не вы?!!», – обращается аккаунт crazy_vdk.
«Во Владивосток 1 февраля приедут 1500 китайских студентов, и они могут быть заражены. 2020 год, апокалипсис начался с востока, если сейчас ничего не сделать, Т-вирус захватит мир...», – присоединяется stepanskoyvl.
«Милла, мир снова в опасности! Эпидемия в Китае) спаси) мы во Владивостоке очень переживаем», – пишет vital_mk16.
Согласно сюжету киномира, корпорация Umbrella становится виновной в биологической катастрофе, создав и выпустив в мир Т-вирус, убивающий людей и превращающий их в зомби, охотящихся на живых людей. Все это привело к краху человеческой цивилизации. Суммарные сборы картин составили более 1,2 миллиарда долларов.
Елена Кот