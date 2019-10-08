Приморцы протестуют против массовых сокращений

Новая рабочая неделя началась в Приморье с митинга работников завода «Прогресс» в Арсеньеве, сообщает DEITA.RU. Основной темой митинга стало несколько вопросов: сохранение районного коэффициента и прекратить оптимизацию процесса на заводе.

Митинг назначили на 17 часов 10 минут, как отметили жители города, это было сделано для того, чтобы к протесту присоединились рабочие с завода Аскольд. Как пишут в социальных сетях, в митинге приняло участие порядка тысячи человек.

В протестном собрании приняли участие рабочие завода, пенсионеры и представители политических сил региона депутат Законодательного Собрания Приморского края Владимир Беспалов, который в нулевые годы был мэром города.

Как отметил представитель Федерации профсоюзов Приморья Валерий Онисенков, федерация по всему региону проводит коллективные действия.

«Только коллективными действиями мы можем донести до властей всех уровней наши требования выразить свое несогласие с принятыми решениями и только таким образом мы можем заставить их прислушиваться к нашему мнению, сидя где-нибудь на кухне, мы этого не сможем», - сказал во время митинга Валерий Онисенков.

По его словам, основным вопросом выхода людей на улицу стало понижение районного коэффициента с 1,3 до 1,2. Он добавил, что для развития территория необходимо сохранить социальные гарантии, а не убирать их.

Как отметил во время митинга председатель первичной профсоюзной организации ААК «Прогресс» Андрей Никулин, специалистов для предприятия собирала со всего мира, так сказать «с миру по нитки».

«Нас ждут два ближайших тяжелых года, в который необходимо сохранить персонал, именно на Дальнем Востоке, именно в Арсеньеве, потому что город Арсеньев – это моногород, людям здесь больше негде пойти работать, и они будут уезжать на запад», - подчеркнул Андрей Никулин.

Напомним, что за последние несколько лет численость работников предприятия сократилось почти на две тысячи человек. Так, по планам администрации завода к 1 января 2020 года на предприятии должно остаться 4 960 работников, при этом в январе 2019 года на заводе трудилось 5945 человек.

Как отмечал управляющий директор ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» Юрий Денисенко, на заводе нет ни каких сокращений, а идет плановая оптимизация процесса, то есть за дверью остаются пенсионеры, которые уходят по какой-нибудь программе или рабочие, которые были наняты по срочным договорам.

Отметим, что помимо работников завода «Прогресс» на митинг в понедельник вышли жители Большого Камня и рабочие завода «Звезда». Однако так, протестные настроения властям удалось сгладить, превратив его в концерт.

Иван Крышан