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Приморцы рассказали о символе Нового года
Приморцы рассказали о том, что для них является настоящим символом Нового Года, без которого праздник просто невозможен, сообщает DEITA.RU.
Подписчики паблика revizor_vdk рассказали о том, что для них является настоящим символом праздника.
Итак, для большинства опрошенных Новый Год – не Новый Год без оливье и мандаринов. Эти два популярных блюда набрали равное количество голосов и стали абсолютными лидерами на столах и в сердцах жителей края.
Еще несколько подписчиков оценили бой курантов и его поиски по сети. Еще пару человек больше всего радует имбирное печенье. Лишь один назвал главным на празднике свою семью.
Александра Маслова