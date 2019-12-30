Приморцы рассказали о символе Нового года

Приморцы рассказали о том, что для них является настоящим символом Нового Года, без которого праздник просто невозможен, сообщает DEITA.RU.

Подписчики паблика revizor_vdk рассказали о том, что для них является настоящим символом праздника.

Итак, для большинства опрошенных Новый Год – не Новый Год без оливье и мандаринов. Эти два популярных блюда набрали равное количество голосов и стали абсолютными лидерами на столах и в сердцах жителей края.

Еще несколько подписчиков оценили бой курантов и его поиски по сети. Еще пару человек больше всего радует имбирное печенье. Лишь один назвал главным на празднике свою семью.

Александра Маслова