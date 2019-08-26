Большинство жителей Приморского края довольны жизнью в регионе, сообщает DEITA.RU.

Об этом стало известно по результатам социологического исследования, проведенного Приморским научно-исследовательским центром социологии в рамках государственной программы «Информационное общество».

Масштабный опрос прошел с 19 июня по 4 августа 2019 года на территории всех муниципалитетов края. Всего опрошено 2936 респондентов.

По результатам опроса 76,8% приморцев позитивно оценивают жизнь в регионе. На вопрос: «Как вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в вашей жизни?» они ответили «очень хорошая», «хорошая» и «скорее хорошая».

Любопытно, что мнения мужчин и женщин отличаются разве что в рамках статистической погрешности. А вот по возрастным группам прослеживается четкая тенденция: наиболее довольны жизнью молодые приморцы. То есть те, за кем будущее региона. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет довольны жизнью 89,7%, а среди тех, кому от 25 до 34 лет – 87%.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко утвердил 49 региональных проектов, которые затрагивают 11 Национальных проектов, реализуемых по поручению Президента страны. Все они направлены на улучшение качества жизни приморцев. Одно из важнейших направлений работы – улучшение демографической ситуации. Оно ориентировано на семьи с детьми, для которых в крае действуют 26 мер поддержки, создание условий для здорового образа жизни и заботу о пожилых.

Дмитрий Санников