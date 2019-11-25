Приморцы решат, как изменится «Олимпиец»

Жители Приморья могут принять личное участие в кардинальном изменении одной из самых важных спортивных площадок Владивостока – спорткомплекса «Олимпиец». Об этом сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в краевом департаменте спорта и физической культуры, до двадцатого декабря текущего года в Приморье объявляется большой творческий конкурс среди местных жителей. Каждый желающий может проявить свой творческий потенциал, представив вариант реконструкции одного из корпусов «Олимпийца».

«Участники конкурса представят свои работы в трех номинациях: лучший творческий проект «Прилегающая территория» (благоустройство территории вокруг УСЦ «Олимпиец»), лучший творческий проект «Входная группа» (центральный вход в УСЦ «Олимпиец») и лучший творческий проект «Холл» (фойе центрального входа внутри УСЦ «Олимпиец»). Каждый из трех победителей в награду получит возможность реализовать свою задумку и получить тридцать тысяч рублей», - рассказали в ведомстве.

Отметим, что подробнее познакомиться с правилами участия в конкурсе можно на сайте: http://shvsm.com/activities/activity-competitions/#. Макеты, идеи по улучшению спорткомплекса и эскизы принимаются оргкомитетом, расположенного по адресу: Владивосток, ул. Батарейная, 2, УСЦ «Олимпиец», 1 подъезд, 3 этаж, приемная директора КГАУ «ЦСП ПК».

Также у будущих участников есть возможность прислать свои работы через интернет, на электронную почту centrsporta@mail.ru. В теме письма необходимо сделать пометку «конкурс» или любую подобную, чтобы ваше сообщение на потерялось.

Имена трех победителей объявят до двадцать четвертого декабря текущего года. До девятнадцатого декабря каждый желающий сможет поддержать понравившуюся работу «голосом» на официальных страничках в социальных сетях администрации Приморья.

Кстати, творческий конкурс был организован краевыми властями не только для вовлечения приморцев в изменение внешнего облика популярных социальных объектов, но еще и для популяризации любительских и профессиональных видов спорта среди населения всех возрастов. Реконструкция «Олимпийца» - это одно из социально значимых мероприятий, реализующихся в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края».

Екатерина Цой



