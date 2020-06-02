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Приморцы с дальневосточными гектарами не спешат подавать декларации
По данным приморского управления Росреестра более 60 приморцев, получивших дальневосточный гектар в первый год, все еще не подали декларации об использовании гектара, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили в ведомстве, в Дальнегорске ждут 14 уведомлений, в Лесозаводске два, в Партизанске и его районе 26, в Лазо – 3, а в Шкотово – 16. Подать отчеты необходимо участникам программы в течение трех месяцев. Первые декларации участникам программы необходимо подавать через три года после заключения соглашения.
Всего в Приморье было заключено более 15 тысяч договоров на безвозмездное пользование землей.
Самым востребованным вариантом пользования участка является строительство жилья, далее аграрная деятельность и туризм.