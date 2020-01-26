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Приморцы смогут найти работу на 200 ярмарках вакансий в 2020 году
Около 200 ярмарок вакансий состоится в Приморском крае в течение года. Первая из них будет проводиться «Почтой России», сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в региональном правительстве, почти 30 вакансий предложат приморцам уже в этот вторник, 28 января. Так, «Почта Россия» в Приморье ищет начальника ОПС, юрисконсульта, оператора связи, водителей категорий B и C, почтальонов и других специалистов.
«В крае будут и специализированные ярмарки для разных категорий населения. В определенные дни прийти на поиск работы смогут пенсионеры, инвалиды, женщины с детьми. Также состоятся и глобальные ярмарки общегородского масштаба», - отметили сотрудники службы занятости.
Специалисты отмечают, что подобные ярмарки полезны как самим гражданам, так и работодателям.
Ярмарка вакансий пройдет 28 января с 11.00 до 12.00 в конференц-зале Приморского центра занятости населения по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13. Телефон для справок: 8 (423) 222-76-95.
Александра Маслова