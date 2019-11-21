Приморцы смогут рассчитывать на перерасчет за вывоз мусора

Со следующего года Приморский край вслед за другими регионами России переходит на систему обращения с коммунальными отходами с единым оператором утилизации ТКО. Изменения в системе сбора мусора влечет за собой некоторые новшества в предоставлении коммунальных услуг населению, сообщила DEITA.RU заместитель губернатора Приморья Елена Пархоменко.

Как сообщалось ранее, приморцы станут получать новые квитанции за вывоз мусора уже с февраля этого года. При этом платить они будут не за каждый квадратный метр жилья, а за каждого прописанного в доме жителя. Собственник, в квартире которого никто не прописан, будет платить только за себя. Примерный тариф платежа за вывоз мусора составит 80 рублей с человека.

Елена Пархоменко пояснила, что некоторые граждане смогут рассчитывать на перерасчет услуг за вывоз и утилизацию ТКО. Речь идет о временно отсутствующих прописанных жильцах, которые смогут подтвердить факт своего отсутствия в определенный промежуток времени. Соответствующие документы необходимо будет предоставить в офис регионального оператора – «Приморского экологического оператора».

Врио вице-губернатора добавила, что в тариф новой компании будет входить вывоз стандартного крупногабаритного коммунального мусора, например, коробок и мебели. В рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы транспортные компании закупили больше 1000 контейнеров.

Что касается некоммунальных отходов, например, оставшихся после ремонта, то их придется вывозить ТСЖ, «управяйкам» и самим жильцам. В этот перечень входят также, например, различные металлические конструкции, ртутьсодержащие и люминесцентные лампы.