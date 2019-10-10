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Приморцы стали меньше нравиться клещам

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По итогам мониторинга территориального управления Роспотребнадзора, в Приморском крае 2019 году уменьшилось количество зарегистрированных случаев присасывания клещей, сообщает DEITA.RU по материалам надзорного ведомства.

Как рассказали специалисты, с середины марта 2019 года зарегистрировано 6429 обращений населения с присасыванием клещей, что на 8,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В медицинских организациях края проводилась иммунизация против клещевого энцефалита.  Прививки против клещевого энцефалита получили  43796 человек.

В 2019 году экспресс-диагностика клещей проводилась в 21 лаборатории на 16 административных территориях края. Лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»  работали в выходные и праздничные дни. Адреса и контактные телефоны лабораторий в еженедельном режиме публиковались на сайте Управления  Роспотребнадзора по Приморскому краю. 

Сдано на экспресс-исследование – 4452 клеща, снятых с жителей края. В 995 исследованных клещах (22,3%) обнаружены возбудители клещевых инфекций, в т.ч. антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 28 клещах, в результате  с целью предотвращения заболевания  клещевым энцефалитом, жителям своевременно проведена специфическая профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

C марта по сентябрь 2019 года проводился мониторинг численности клещей в природных биотопах. Специалистами ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» собрано и исследовано 1076 клещей. По результатам исследования  заражены боррелиями 12% клещей, 3,2% - анаплазмами; 2% - эрлихиями. Антиген вируса клещевого энцефалита в клещах, собранных в природных биотопах не обнаружен.   

В 2019 г. большое внимание уделялось  мероприятиям по организации дератизации и акарицидных обработок. Обработки проводились на территориях летних оздоровительных учреждений, территориях садоводческих кооперативов, в местах массового отдыха населения. Противоклещевые обработки и дератизационные мероприятия проведены на 1019 объектах, на площади – 1792 гектара, что на 15% больше среднего многолетнего показателя.

Дмитрий Санников

 

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