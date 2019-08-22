За первые 7 месяцев 2019 года приморские индивидуальные застройщики построили половину жилья в регионе, сообщает DEITA.RU по материалам Приморскстата.

Как отмечают приморские статистики, в январе-июле 2019 года объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, составил 42.9 миллиардов рублей, на 19% больше января-июля 2018 года.

Введены жилые дома общей площадью 261.8 тысяч м2, что на 6% меньше января-июля 2018 года. Из них индивидуальными застройщиками построено 130.4 тыс. м2 жилья (50% ввода жилья по краю). Ввод жилья населением по сравнению с январем-июлем прошлого года увеличился на 10%.

Дмитрий Санников