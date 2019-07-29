Жителям Приморья надоели фальсификации выборов и экологический геноцид, они намерены провести референдум, сообщает DEITA.RU.



Активисты из Приморья намерены добиться проведения референдума в конце сентября 2019 года. На проведение краевого Референдума уже подготовлено 7 острых для региона вопросов. Как сообщили редакции ИА DEITA.RU организаторы, первый вопрос, который планируется решить через обсуждение и народное голосование - процедура выборов в регионе. Активисты намерены добиться следующего изменения: вскрытие КОИБов (комплекс обработки избирательных бюллетеней) и пересчет бюллетеней по заявлению любого наблюдателя или члена комиссии.

Второй вопрос, который приморцы намерены решить через референдум, - возвращение прямых выборов глав муниципалитетов в крае. Отметим, их обещал вернуть в крае губернатор Олег Кожемяко. Однако инициированный им законопроект, по официальной версии, «застрял» на согласовании у муниципалитетов. Правда и этот документ, который так и не дошел до финиша, предусматривает маневр для отступления – возможность не выбирать народом, а назначать думским большинством. Что и делается сейчас в Приморье.

Третий вопрос повестки также связан с грядущими выборами. Общественность требует запретить досрочное голосование. Это связано с недоверием людей к организации этого процесса. В России неоднократно происходили ситуации, при которых результаты досрочных голосований подтасовывались, а на участки подвозились автобусы, считают инициаторы референдума.

Кроме того, общественники намерены добиться запрета точечной застройки, а также запрета снижения размеров санитарно-защитных зон ниже нормативных при строительстве объектов.

Отдельно стоит отметить шестую тему для обсуждения на референдуме - запрет перевалки угля на территории населенных пунктов. Этот вопрос в Приморье пытаются решить уже многие годы и, как минимум, третий глава региона. Однако уголь и ныне там, несмотря на многочисленные проверки.

Наконец, финальная тема, на сегодняшний день, пожалуй, главная для приморцев –это отмена поправок в краевой закон об особо охраняемых природных территориях. Их приняли депутаты ЗАКС на прошлой неделе, несмотря на многочисленные протесты и пикеты, и теперь границы любой из 217 ОППТ можно будет изменить или ликвидировать одним росчерком пера.

По словам организаторов, главная цель референдума – вывести народ из массового уныния.

«Если народ добьётся хотя бы возможности вскрытия КОИБов, то это уже будет маленькая, но победа. Сейчас главное вывести народ из массового уныния. Если мы добьёмся проведения референдума, и он состоится, то это будет начало окончания стабильности прохиндейских затей. Прохиндеи будут знать, что завтра народ референдумом изменит закон, и прохиндейские проекты накроются медными тазами», – резюмировал инициатор проведения референдума.

Напомним, предыдущую акцию протеста приморцы устроили в день проведения Прямой линии с президентом в июне.

Елена Миронова