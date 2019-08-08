Спасти Приморье может только референдум - к такому выводу пришли общественники и экологи после очередной попытки быть услышанными властью, сообщает DEITA.RU.

Активисты снова попытались получить разъяснения, каким образом в Приморье будут ликвидировать или изменять границы особо охраняемых природных территорий. Такой закон краевые парламентарии приняли в конце июля, вызвав большое беспокойство жителей. Люди с плакатами встречали депутатов на пути к кабинетам, в которых должна была решаться судьба природоохранных зон Приморья. Но, несмотря на протесты, поправки в закон были приняты.

На днях общественники отправили очередной запрос в комитет по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания края. Один из аргументов общественников– федеральный закон об ОППТ не содержит и никогда не содержал механизма упразднения или изменения границ особо охраняемых природных территорий. «Но и не запрещал принимать такие решения», - гласил очередной ответ от народных избранников Приморья. Депутаты заявили, что фактически устранили пробел в федеральном законодательстве, и отметили, что «с течением времени природные комплексы могут перестать нуждаться в особой охране либо вообще прекратить свое существование, например, в результате ЧС».

«В таком случае может возникнуть ситуация, когда общественных отношений по охране природных территорий фактически нет, а соответствующие эколого-правовые нормы есть», - говорится в официальном ответе, который имеется в распоряжении редакции.

Справедливости ради стоит отметить, что в закон-таки поправку, согласно которой, если природная территория подлежит восстановлению, её реанимируют.

Однако этот ответ снова не удовлетворил авторов запроса. У экологов, активистов и общественников остаётся недоверие – люди полагают, что при помощи подобных поправок подготавливается законодательная база для возможности застройки особо охраняемых природных территорий. Иными словами, активисты считают, что в деле есть место финансовой выгоде и коррупционным схемам.

Эксперты полагают, что подобная ситуация может спровоцировать народные волнения и привести к требованию приморцев провести общекраевой референдум. И действительно, они уже заявили подобные намерения. В списке обозначенных тем – семь острых вопросов, в том числе отмена поправок в краевой закон об ОППТ.

Отметим, что тема охраны окружающей среды обострилась для россиян в последние годы. Стоит вспомнить скандал со строительством завода иностранных инвесторов на Байкале, а также полигон для свалки мусора в Архангельской области. Примеры показывают, что люди готовы в протестной форме отстаивать природу родного края. Дойдёт ли до протестов в Приморье, покажет ответный шаг активистов – власти свой ход уже сделали.

Софья Корф