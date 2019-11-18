Приморцы возмущены «огненными выходками» «красного губернатора»

Самый скандальный депутат Законодательного собрания Приморского края, Андрей Ищенко, вновь прославился в соцсетях. На этот раз «красный губернатор» не ограничился оскорблениями и провокациями в TELEGRAM, а перешел к угрозам и матерной брани. На фоне поселка «Новый де-фриз» парламентарий зажёг бумагу и процитировал народную мудрость – в недвусмысленном контексте, сообщает DEITA.RU

По факту публикации неоднозначного видео уже высказался в социальных сетях Кирилл Батанов. По информации источников DEITA.RU, последний напрямую связан с создателями поселка – компанией DNS. В подтверждение этого идёт его публикация в Facebook, где он напрямую обращается к сооснователям и совладельцам компании - Дмитрию Алексееву и Константину Богданенко. В частности, Батанов публикует выдержку из Уголовного кодекса РФ, в контексте признания человека невменяемым. Также он намекает на то, что собирается добиться экспертизы А. Ищенко, точнее, экспертизы его душевного состояния.

«Готовлю обращение в дурку», - там написал в публикации Кирилл Батанов.

Стоит отметить, что видео с угрозами и бранью «красный губернатор» выложил в своём профиле в Instagram. И там, и под публикацией Батанова в Facebook, высказывались люди, обычные жители Приморья. Тут соседствовали самые разные комментарии: одни поддерживали Ищенко(«не преклоняет колени перед единоросами», и т.д.); другие – откровенно испугались и разочаровались в парламентарии.

«Причём тут это строительство? Зачем обзывать людей (многие верили что вы хороший человек)»

«Надо заехать в стационар. Пусть голову дефибриллятором посмотрят»

«Исаева в поезде грохнули, а Сергея с ума свели просто. Незачем на выборы было идти»

«Андрей Сергеевич, что с Вами? У меня просто пропадает желание наблюдать за вами, что вы делаете. Телеграмм-канал сплошная скрытая пропаганда к поднятию революции, здесь в Инстаграм тоже не все понятно. Объясняйте свое поведение.... Я мягко сказать расстроен.»

«Что Вы будете делать, если какой-либо дом на заднем плане в действительности загорится в ближайшие дни. Есть ли у Вас осознание того, что этим видео могут воспользоваться, как одним из доказательств? Угроза есть. Пожар есть. Кто виновен? И главный вопрос: чего Вы хотите добиться этими провокациями? Пожалуйста, перестаньте меня разочаровывать»

Ранее DEITA.RU уже писало о каскаде политико-демагогических скандалов, бушующих вокруг политической фигуры «красного губернатора». Так, во второй половине октября Андрея Ищенко вызвали на ковер в комитет ЗакСа по этике – разобраться в деле относительно его экспрессивных высказываний в сторону видных политических деятелей Приморья. Тогда депутат извинился перед своими «оппонентами», Розой и Игорем Чемерис. Позже депутат отправился на митинг в Екатеринбург в рамках своего «тура» по России. Там парламентарий выступил с провокационной речью. Все закончилось конфузом – «красного губернатора» выгнали с митинга за «байки» о Сталине. Кто-то из толпы даже пообещал наказать депутата, крикнув «Я тебе щас всеку!».

Евгений Черемухин