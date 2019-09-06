На мосту, готовом рухнуть с минуты на минуту, приморские дорожники проводят ямочный ремонт, сообщает DEITA.RU. Шокирующую приморцев фотографию прислали местные автомобилисты в четверг, 5 сентября.

«На аварийном мосту в Штыково делают ямочный ремонт. Опоры размыло, держится на честном слове, зато будет без ям!» — возмущаются граждане и добавляют, что еще недавно прошла информация о его полной реконструкции.

Ранее DEITA.RU информировало о том, что если данный пост не реконструировать — в регионе может случиться экономическая катастрофа. Данный мост, по сути, является единственным связующим звеном южных портов в Находке с краевым центром и федеральной трассой. Ведь даже проблемный участок в районе Смоляниново большегрузы и местные автолюбители объезжают через Партизанск, однако при обрушении моста в районе Штыково и это станет невозможно.

Екатерина Брязгунова



