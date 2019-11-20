Приморцы впервые стали призерами всероссийского турнира по спортивной аэробике

Сборная команда Приморского края по спортивной аэробике на всероссийском турнире «Лучшая школа России» в Барнауле впервые вошла в число призеров, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте физической культуры и спорта.

В индивидуальной программе Наталья Кирюшкина заняла второе место, выполнив норматив мастера спорта. Владислава Мясковская завершила свое выступление на четвертом месте. Также Наталья Кирюшкина и Владислава Мясковская в компании с Юлией Павленко стали бронзовыми призерами в номинации «трио».

В возрастной группе до 14 лет до полуфинальных стартов дошли кандидаты в мастера спорта Софья Капитонова, Таисия Гармашова и Диана Ковалева. Таким образом, они подтвердили свой спортивный разряд на соревнованиях «Лучшая школа России». Также девочки дошли до финала в составе троек вместе с Елизаветой Самбурской, Ульяной Чикаловой и Дарьей Шабиневич, разделив между собой шестое место в номинации. Кроме того, Таисия, Елизавета, Дарья, Софья и Диана заняли четвертое место в номинации «группа».

Следующим важным турниром для приморских спортсменок станет чемпионат и первенство России по спортивной аэробике в Суздале, который пройдет весной 2020 года. Поддержка приморских спортсменов на крупных всероссийских стартах оказывается по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.