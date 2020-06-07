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Приморцы встретят по интернету ещё один праздник

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Сложная эпидемиологическая обстановка не даст приморцам встретить День России в привычном формате, сообщает ИА DEITA.RU.

Власти региона приняли решение провести все торжественные мероприятия 12 июня в режиме онлайн. По информации официального сайта правительства Приморья, жители края могут уже сейчас присоединиться к различным акциям, посвящённым знаменательному дню в новейшей истории России.

Гражданам предлагают клеить патриотические рисунки на окна в своих домах и квартирах, а затем фотографировать их и отправлять во всемирную паутину с хэштэгами в честь праздника.

Кроме этого, приморцы могут спеть песню о берёзе, записав это на видео, и выложить ролик в интернет, указав соответствующие метки, посвящённые Дню России.

Есть и ряд других сетевых акций, которые позволят гражданам провести этот день по-праздничному.

Напомним, что режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса продлён в Приморском крае до 15 июня.

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