В июне 127,5 тыс. клиентов из числа физических лиц воспользовались интерактивными сервисами, чтобы предать в Дальэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») показания электросчетчиков.

Показания индивидуальных приборов учета необходимо передавать с 20 по 25 число каждого месяца (в том числе в выходные и праздничные дни). Это можно сделать оперативно и без регистрации на странице сайта ДЭК, в разделе «Передача показаний»:

http://www.dvec.ru/pokazaniya/. Данным способом в июне воспользовались 62,1 тыс. абонентов.

Также передавать показания можно с помощью системы автоматизированного голосового распознавания по номерам телефонов 8-800-100-3-777 или (423) 245-78-80 и в Личном кабинете клиента на сайте ДЭК. С помощью этих способов свое электропотребление сообщили 21 и 20 тыс. потребителей соответственно. Посредствам мобильной версии Личного кабинета показания электросчётчиков передали еще 16 тыс. абонентов. Приложение является бесплатным и доступно для устройств, работающих на базе операционных систем Android (начиная с версии 4.0) и iOS (начиная с версии 7.0). SMS-сообщение на номер +7-924-234-4000 отправили 8,4 тыс. клиентов энергокомпании из числа физических лиц.

Единые платежные документы за потребленную в июне электроэнергию, выставленные энергетиками на основе переданных абонентами показаний, в том числе очно, уже доставлены им для оплаты. У тех, кто не воспользовался возможностью сообщить свой расход электроэнергии, расчет потребленного ресурса произведен исходя из данных Дальэнергосбыта.

Напомним, ПАО «ДЭК» в рамках реализации программы по повышению качества обслуживания потребителей на территории Приморского края внедрил различные интерактивные способы передачи показаний индивидуальных приборов учета. Подробнее обо всех возможностях автоматизированных сервисов можно узнать на сайте ПАО «ДЭК» (www.dvec.ru/dalsbyt/) и у консультантов в клиентских офисах.