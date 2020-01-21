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Приморцы выиграли более сорока миллионов рублей в лотерею
Покупка лотерейных билетов позволила некоторым жителям Приморского края стать миллионерами, сообщает DEITA.RU.
257 тысяч лотерейных билетов приобрели посетители почтовых отделений в Приморском крае, как сообщают в Почте России. В общей сложности, приморцам удалось выиграть чуть более 42 с половиной миллионов рублей.
Семь счастливчиков вытянули билеты с большими выигрышами - от полумиллиона до 2 млн рублей.
Кроме того, один приморец выиграл квартиру-студию и сто тысяч рублей по итогам новогоднего тиража «Жилищной лотереи».
В других регионах ДВФО благодаря лотерее в праздничные дни также появились миллионеры и обладатели недвижимости. Так, в Якутии двоим счастливчикам досталось по квартире-студии, ещё одному якутянину выигрыш свыше 430 тысяч рублей.
Благодаря праздничной лотерее два жителя Дальнего Востока стали миллионерами - один проживает в Елизово, другой в Советской Гавани. Каждый из участников выиграл 1 млн рублей.
В 2019 году общая сумма выигрышей по билетам, которые продаются в отделениях Почты России составила почти три с половиной миллиарда рублей.
Софья Корф