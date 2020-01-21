telegr wh call

Новости

«Будут доить»: какие проблемы создаст Мишустин водителям

22 Январь 2020, 01:15

Сбербанк сказал, как мошенники воруют деньги с карт

22 Январь 2020, 00:30

Любимое развлечение россиян оказалось вне закона

21 Январь 2020, 23:45

Эксперты: Путин создаст «новый СССР»

21 Январь 2020, 23:15

Бывшего генпрокурора Чайку отправят на Кавказ

21 Январь 2020, 23:05

Кремль прокомментировал уход Чайки с поста

21 Январь 2020, 22:38

Госдума одобрила предложение Путина в первом чтении

21 Январь 2020, 22:15

Вслед за Медведевым три министра лишись постов

21 Январь 2020, 21:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Приморцы выиграли более сорока миллионов рублей в лотерею

Женски руки пятитысячные банкноты

Покупка лотерейных билетов позволила некоторым жителям Приморского края стать миллионерами, сообщает DEITA.RU.

257 тысяч лотерейных билетов приобрели посетители почтовых отделений в Приморском крае, как сообщают в Почте России. В общей сложности, приморцам удалось выиграть чуть более 42 с половиной миллионов рублей.

Семь счастливчиков вытянули билеты с большими выигрышами - от полумиллиона до 2 млн рублей.

Кроме того, один приморец выиграл квартиру-студию и сто тысяч рублей по итогам новогоднего тиража «Жилищной лотереи».

В других регионах ДВФО благодаря лотерее в праздничные дни также появились миллионеры и обладатели недвижимости. Так, в Якутии двоим счастливчикам досталось по квартире-студии, ещё одному якутянину выигрыш свыше 430 тысяч рублей.

Благодаря праздничной лотерее два жителя Дальнего Востока стали миллионерами - один проживает в Елизово, другой в Советской Гавани. Каждый из участников выиграл 1 млн рублей.

В 2019 году общая сумма выигрышей по билетам, которые продаются в отделениях Почты России составила почти три с половиной миллиарда рублей.

Софья Корф

Читайте также:

"Лохотрон" изгнали из интернета

«А работать кто будет?»: школа блогеров поссорила приморцев

Россиянин продает «магическую» кошку за 20 миллионов рублей

Популярное

«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто

Уйдет ли Кожемяко из Приморья – прогноз эксперта

Радиоактивный «Приус» не пустили в Приморье

Тонувших в Уссурийске медведей снова нужно спасать
Loading...
Загрузка...
Загрузка...