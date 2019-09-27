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Приморцы выйдут на митинг против реформы
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Власти согласовали проведение протестной акции в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали DEITA.RU в администрации Горноключевского городского поселения, проведение митинга, назначенного на 4 октября, согласовано. Организаторы заявили участие в протестной акции в Горных Ключах до 200 человек.
А протестовать граждане собираются против муниципальной реформы, планируемой в Кировском районе. Не секрет, что в будущем муниципалитет собираются преобразовать в муниципальный округ. Первые шаги к этому уже сделаны – даже состоялись публичные слушания, на которых большинство участников высказались за упразднение городских поселений.
Часть жителей маячащим решением об объединении недовольна. Они считают, что с упразднением местных администраций и оставлением одной – муниципального округа, они останутся один на один со своими проблемами. Кроме того, нет городских поселений – значит нет и бюджетов. Как при этом будет финансироваться решение насущных вопросов – гражданам также неясно.
Между тем, муниципальная реформа в Приморском крае уже идет полным ходом. На внеочередном заседании Законодательного Собрания 11 сентября депутаты приняли решения об образовании трех муниципальных округов: Анучинского, Пограничного и Чугуевского. И на этом процесс реформирования совсем не закончился, а только начинается.
Как прокомментировал в ходе заседания председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, еще в начале муниципальной реформы были опасения, что у поселений появится много полномочий, но не будет финансовых средств и источников доходов. «Сегодня мы все это видим, и рассматриваем законопроекты о создании первых трех муниципальных округов, которые поддержали накануне на заседании комитета. Это позволит консолидировать финансовые ресурсы и полномочия и, тем самым, решать проблемы всех населенных пунктов на территориях», - сказал Джамбулат Текиев.
Дмитрий Санников