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Приморцы выйдут на митинг против роста цен на проезд
Митинг против роста стоимости проезда в общественном транспорте пройдет в ближайшее воскресенье во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили DEITA.RU во Владивостокском местном отделении КПРФ, протестная акция уже согласована властями. Митинг пройдет у краевого Дома Молодежи (проспект 100-летия Владивостока, 103) 13 октября в 14:00. Тема митинга заявлены для столицы Дальнего Востока актуальные: против точечной застройки и против роста стоимости проезда в общественном транспорте Владивостока.
Плату за проезд в автобусе с 23 рублей до 28 подняли во Владивостоке неделю назад, но значимых качественных изменений в работе общественного транспорта обнаружить удалось мало кому.
В опросе, проведенном DEITA.RU, даже те, кто посчитал повышение на 5 рублей обоснованным, не до конца довольны состоянием автобусов и сервисом. Люди отмечают грубость водителей, их отвлечение за рулём на телефонные разговоры и даже на просмотр кинофильмов! Горожане считают, что автобусы, за малым исключением, находятся в плачевном состоянии, скрипят, пахнут гарью и неприятно подпрыгивают на кочках.
Дмитрий Санников