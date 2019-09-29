Приморцы выйдут на митинги против снижения районного коэффициента

Массовые акции протеста запланированы в городах и районных центрах Приморья, сообщает DEITA.RU по материалам Федерации профсоюзов Приморского края.

География пикетов и митингов 7 октября обширна: города Артем, Арсеньев, Большой Камень, Дальнегорск, Находка, Уссурийск, поселки Кировский, Ольга и село Чугуевка. Во Владивостоке митинг пройдет у памятника Ленину на привокзальной площади в 17 часов.

Профсоюзы выведут людей на митинги и пикеты 7 октября в рамках Всемирного дня действия «За достойный труд!». Главным лозунгом акций протеста станет: «Для всех работающих приморцев – районный коэффициент 30%!»

Приморские профсоюзы обратились к председателю Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову с просьбой помочь в сохранении районного коэффициента на уровне 1,3, поскольку предложение о его снижении «привело к острой социальной напряженности в регионе».

«Как следует из представленных нам расчетов в отраслях образования, здравоохранения и культуры Приморского края, снижение размера районного коэффициента к заработной плате до 1,2 с одновременным увеличением размера окладов на 10% приведет к уменьшению размера заработной платы низкооплачиваемых категорий работников государственных учреждений Приморского края. Это противоречит проводимой в настоящее время государственной политике, направленной на привлечение и закрепление населения на территории Дальнего Востока Российской Федерации, что возможно в первую очередь за счет увеличения доходов населения», – говорится в письме.

Накануне, 26 сентября, на заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений, принципиально позиции сторон не сблизились. Краевые власти все так же считают, что снижения районного коэффициента бюджетникам будет компенсировано с помощью повышения должностных окладов. Профсоюзы же с выкладками и расчетками на руках выражают в этом большое сомнение.

Союзник у администрации края в деле снижения районного коэффициента с 1,3 до 1,2 с января 2020 года появился вполне понятный и заинтересованный – работодатели. Наивно было бы полагать, что они откажутся поддержать инициативу властей.

Как рассказала журналистам и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края Светлана Красицкая, работа над постановлением будет продолжена. По ее словам, с точки зрения законодательства, администрация края вправе утвердить этот нормативный акт. При этом, окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

Но, с большой долей вероятности, постановление в некоем доработанном виде появится в срок к 15 ноября, так как работники должны быть предупреждены об изменениях условий оплаты труда за 2 месяца.

Дмитрий Санников