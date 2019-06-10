Развитие масштабных сельскохозяйственных проектов в Приморье под угрозой: жители объединились против строительства в ТОР «Михайловский», сообщает DEITA.RU.

Одна из первых ТОР Приморского края - «Михайловский» создала нечеловеческие условия для жителей Спасского района. Сейчас в нем функционируют два свинокомплекса - «Мерси Трейд» на 39 тысяч голов и «Приморский бекон» на 83 тысячи. Но на этом резиденты территории опережающего развития останавливаться не планируют: в ближайшие годы в Спасском районе могут появиться еще четыре свинокомплекса. Судьбу одного из них, строить или нет, будут решать 18 июня в здании районной администрации города Спасска. Инициировали встречу жители сел, которые стоят вокруг существующих свинокомплексов. Люди жалуются на вонь от уже имеющихся проектов. Четыре новых они просто не вынесут, рассказали активисты.

Валерий Бочаров, активист общественной организации сел Спасского района и города Спасска-Дальнего «За достойное будущее», борется с неэкологичной работой свинокомплексов ТОР с 2016 года. В разговоре с корреспондентом ИА DEITA.RU он подробно описал все проблемы близлежащих сел и Спасска-Дальнего.

Первая претензия к производителям свинины на спасской земле – это вонь. Судя по результатам предварительной оценки воздействия на окружающую среду одного из четырех объектов свиноводства, который хотят построить в Приморье, проведенную Региональным центром экоаудита и консалтинга, до ближайших населенных пунктов от границ комплекса 4 километра. При этом каждый из свинокомплексов производит 427 тонн навоза в день. На свинокомплексах их разделяют на жидкую и твердую составляющие (фракции). Жидкую хранят и отстаивают в трех лагунах (специализированных бассейнах площадью с половину футбольного поля).

Судя по документам от Регионального центра экоаудита, держать там жижу надо не более 6 месяцев. Валерий Бочаров утверждает, что по всем нормам - не меньше года. По словам активиста, два года свинокомплексы сбрасывали содержимое лагун прямо на поля. Оттуда зловонные воды стекали в ручей и попадали в реку Кулешовку, которая течет мимо населенных пунктов и Спасска-Дальнего.

Вот что говорится в документе с предварительной оценкой нового свинокомплекса: «При эксплуатации площадки компостирования в атмосферный воздух также выделяются аммиак, сероводород, метан, метанол, гидроксиметилбензол, этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, лиметилсульфид, этантиол, метиламин. Отвод поверхностных сточных вод будет осуществляться в ближайший ручей после предварительной очистки в резервуаре дождевых сточных вод». К выделениям аммиака и других вредных веществ с двух производств прибавятся еще удары с новых четырех. А река продолжит пополняться нечистотами с удвоенной силой. По данным экологов, которые изучали состояние реки Кулешовки, содержание в ней аммиачного азота превышено в 8 раз.

«Из-за регулярных сбросов нечистот в реку в ней перевелась вся рыба. По всем нормам они должны запахивать слитые сточные воды в землю. Делать это начали только после проверок. Они сливают эти воды под напором, даже зимой. Конечно, все течет в реку! Компании только закупили необходимое для запахивания оборудование в конце 2017 года. И только один комплект! Представьте, сколько им надо еще. К тому же, если возле существующих комплексов построить еще четыре, не хватит никаких земель», – возмущается активист.

Еще одна претензия к свинокомплексам, которые уже функционируют, – установленные в помещениях со свиньями огромные вентиляторы. Работающие круглосуточно, они гонят загрязненный воздух на населенные пункты.

«Из-за вони невозможно открыть окна, даже летом мы не можем проветрить помещения. Причина такой вони, которая стоит постоянно – неправильное место, определенное под строительство комплексов. Они стоят на наветренной стороне - порядка 70% времени ветер дует от них на нас», – рассказал Валерий Бочаров.

Наконец, третья претензия - эпидемии ящура. В начале 2019 года они выкосили 72,5 тысяч свиней. Тонны мяса сожгли напалмом и захоронили на территории. Если к существующим двум предприятиям добавятся четыре новых, то эпидемии будут еще сильнее, с гораздо более страшными последствиями. Кроме того, местные жители всерьез опасаются за здоровье собственной скотины.

Интересно и то, что приморцы бастуют даже в условиях, когда производство мяса в регионе упало в разы. По данным Приморскстата, выпуск продукции всеми сельхозпроизводителями края за январь-апрель 2019 года составил 4086 млн. рублей, что на 30% меньше соответствующего периода 2018 года. Поголовье свиней в крае уменьшилось ровно на 50%, а производство мяса снизилось на 63%.

Таким образом, ситуация, которая сейчас складывается вокруг ТОР «Михайловский», неоднозначная. С одной стороны, это масштабный проект, привлекающий инвестиции, о котором с гордостью отчитываются. Более того, скорей всего именно здесь будет реализовываться крупный российско-китайский сельхозхолдинг, анонсированный Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем, ведь «Михайловский» — это единственная сельскохозяйственная ТОР в Приморье.

С другой стороны, приморцы уже не верят обещаниям светлого будущего от проектов опережающего развития и просто устали от условий, в которых они оказались. Резидентам ТОР – инфраструктура и льготы, на работу они чаще всего местных не берут, а привозят специалистов из других регионов, уровень жизни в приморской глубинке оставляет желать лучшего, так еще и постоянная вонь. В сложившихся условиях масштабный международный проект, вероятно, может столкнуться с определенными трудностями – как минимум недоверием и протестом населения.

Елена Миронова