Приморцы взяли наркологов в осаду

В российских поликлиниках и наркодиспансерах сегодня настоящий бум – остался последний день, когда медкомиссию на водительские права можно пройти по старой цене, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА «Новости», очереди и настоящие людские заторы уже зафиксированы в нескольких городах. Первыми в России просыпаются дальневосточники – и поликлиники в регионах уже атакуют толпы будущих водителей.

Так, по сообщению федерального издания, наркодиспансеры подверглись настоящей осаде – в Воронеже, Ярославле, Вологде, Костроме и Иваново горожанам обещали невероятный рост цен на обследования для водительских прав.

Не лучше ситуация и в Приморском крае – очереди тут собираются с самого утра.

«У меня идут знакомые покупать комиссию заранее. Все равно получится дешевле, чем по новым ценам», - рассказала жительница приморского города Екатерина.

Владивосток, Дальнегорск, Большой Камень и Уссурийск – наркологам в этих городах сегодня приходится несладко – все хотят успеть пройти комиссию. А вот гражданам, которые продают «готовые справки», напротив, везет – спрос на них, по сообщениям социальных сетей, взлетает до небес.

Напомним, за несколько дней до этого в одной из поликлиник Большого Камня появилось объявление о том, что с 22 ноября цена на прохождение медкомиссии составит 7,5 тысяч на категорию А и В и 8,8 тысяч рублей – на остальные категории.

Такие новшества связаны с постановлением Минздрава, по которому каждый, кто проходит медкомиссию на вождение, будет обязан сдать анализы на алкоголизм и нарко-тесты. Стоят они довольно солидно – общая сумма комиссии обещает вырасти в 3-5 раз.

Александра Маслова