Организаторы митинга на центральной площади недовольны сложившейся в последние годы системой диалога властей с населением. Что же не так в этом процессе, разбиралось DEITA.RU.

Получить разрешение на митинг в столице ДФО удалось в результате «многодневной осады краевой администрации и двух жалоб прокурору» - заявили DEITA.RU активисты.

Протестную акцию на центральной площади Владивостока, которая пройдёт в один день с ежегодной Прямой линией с президентом России - 20 июня, согласовали с 22-й попытки, жалуются организаторы. Добиться проведения этого митинга было неимоверно трудно, из-за особенностей работы институтов власти с гражданами в Приморье.

"Организаторы неоднократно приезжали в администрацию Приморского края и подавали уведомления в 9 часов утра. Благодаря особенностям организации порядка работы департаментов с гражданами - турникеты, охрана, получение пропусков по согласованным заявлениям, отсутствие с утра в департаменте того, кто мог бы ответить на телефонный звонок, не удавалось вовремя подать уведомление конкретно в департамент внутренней политики Приморского края", - сообщили активисты.

За три месяца ни одно из 22-х уведомлений не получило зелёный свет. Самой популярной причиной отказа в проведении митинга была подача "другими лицами Уведомления о проведении на этом месте публичного мероприятия ранее". Какого именно, департамент сообщать не обязан, такова особенность краевого закона о митингах.

Решающим аргументом, убедившим согласовать митинг, стали обращения в Следственное управление Следкома России по Приморскому краю и ходатайства прокурору, полагают манифестанты.

Тем не менее, департамент внутренней политики настоятельно рекомендует митингующим выбрать другую - менее заметную площадку: возле памятника Ленину на ж/д вокзале или возле Дома молодёжи на выезде из города.

Напомним, что последние народные выступления на площади, к тому же несанкционированные, после скандала с фальсификациями в 1-м туре губернаторских выборов в сентябре прошлого года, "прославили" Приморье на всю страну. На этот раз митинг пройдёт в один день с Прямой линией с президентом Владимиром Путиным 20 июня.

Светлана Алеутская