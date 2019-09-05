Честные выборы ждут избиратели и наблюдатели в Приморье на выборах депутатов Думы Уссурийска, сообщает DEITA.RU.



Среди всех избирательных кампаний, проходящих в Приморье накануне Единого дня голосования 8 сентября, особый интерес представляют выборы депутатов Думы Уссурийского городского округа. Интересны они тем, что, фактически, на кону стоят не только депутатские мандаты, но и кресло главы города. Дума предыдущего созыва выбирать мэра отказалась. На своем итоговом заседании парламентарии решение о назначении конкурса на должность главы округа отменили, а новый конкурс не назначили. Стало быть, все решат уже новые депутаты после избрания нового состава городской Думы в сентябре 2019 года.

На фоне скандалов, мелькающих в новостных лентах относительно отдельных избирательных кампаний в городах и районах Приморья, Уссурийск выглядит довольно прилично. Здесь вопросом чистоты выборов озаботились даже еще до старта официального избирательного процесса. В избиркомах различного уровня прошли «чистки» от родственников кандидатов, и даже целый председатель территориальной избирательной комиссии Ольга Михайлова приостановила свои полномочия во избежание конфликта интересов. Кандидаты работают, избиркомы готовы к выборам, а общественных наблюдателей на избирательные участки выставляют каждая партия и самовыдвиженцы.

По информации территориальной избирательной комиссии Уссурийска, в этом году выборы в Думу проводятся по новой схеме. Она предполагает деление территории на 26 одномандатных избирательных округов, в каждом из которых по мажоритарной системе будет избран один депутат. Всего в Уссурийском городском округе зарегистрировано около 134 тысяч избирателей, создано 98 избирательных участков.

Особое внимание уделено защите от подделок бланков бюллетеней. Бюллетени изготавливаются типографским способом с нанесением специальной тангирной сетки – рисунка из мелких геометрических фигур и линий для создания фона на оттиске.

Честные выборы вообще идут на пользу всем. Уссурийцы будут понимать, что сами избрали новую власть. Избранные депутаты будут уверены в настоящей победе, и на них не будет давить груз вброшенных бюллетеней. Вышестоящая власть порадуется отсутствию социальной напряженности на территории. Ведь сомнения в легитимности избранных кандидатов нередко приводят к протестам граждан. А за протестную повестку «наверху» спросят жестко, невзирая на лица.

Если есть те, кому честные выборы совершенно невыгодны, так это «записные оппозиционеры». Они ведь идут на выборы не ради победы в них, а ради критики действий оппонентов. Именно для них малейшие сомнения в честности голосования – повод для радости. А если этих самых сомнений нет, то можно их организовать самим, сняв видеоролики о «подкупе избирателей» или «вбросах бюллетеней». При детальном рассмотрении кадры окажутся фальшивкой, снятой неизвестно когда и неизвестно где. Но кто там будет всматриваться и вдумываться, что именно происходит. Главное – закричать погромче: «Караул!» на радость заказчикам. Подобные случаи в Приморье уже встречались на выборных кампаниях от муниципального и регионального до федерального уровней.

В социальных сетях уже началась «раскрутка будущих фальсификаций» на выборах уссурийских депутатов от тех, кто знает, что не выиграет. Встречи с живыми избирателями им заменили лайки и репосты жителей других городов и даже регионов. Если есть цель создать шум, то сами уссурийцы, как ни парадоксально, на муниципальных выборах не особенно-то и нужны.

Крайне нехорошая это повестка, когда в общество заранее вбрасывается тема подрыва доверия к избирательной системе. Ведь тема эта гибельна для всех участников борьбы, так как подрывает доверие и к возможному выигрышу. Имеет смысл это разве что если «оппозиция» уже смирилась с поражением и готовит некие «послевыборные» акции. А потому вполне можно ожидать со стороны оппозиционеров неких провокаций уже совсем скоро, в день голосования 8 сентября.

Дмитрий Санников