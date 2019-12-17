Приморцы жгут северокорейский флот

Лодку северокорейских браконьеров, выброшенную летом на берег бухты Патрокл, подожгли вандалы. Прошедший с 16 на 17 декабря ночной дождь спас суденышко, однако она успела сильно выгореть изнутри, сообщает DEITA.RU

Выброшенная шхуна в пределах акватории Владивостока - лишь одна из многих сотен, что атаковали в 2019 году территориальные воды Российской Федерации. Еще в начале сентября в Сети появился видеоролик, на котором видно не меньше 200 плавсредств.

Несмотря на меры противодействия – в виде облав, погонь и задержаний пограничниками – браконьеры никак не отстанут от водных биоресурсов региона. И даже порой оказывают сопротивление: в том же сентябре 2019 троих пограничников ранили во время спецоперации по перехвату очередного судна горе-рыбаков.





Изначально КНДР оправдывала нахождение браконьеров в Приморских бухтах «плохой погодой», однако вскоре стало ясно, что нелегальный «флот» никуда уходить не собирается. Что касается сожженной вандалами шхуны на Патрокле – её «сестру» закинуло в более защищенное от хулиганов место – бухту Соболь. Там она находится в границах военной территории, на полуострове Басаргина.

Евгений Черемухин