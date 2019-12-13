«Приморье – дно» — рейтинг лучших городов поссорил приморцев

Власти приморского Уссурийска категорически не согласны с рейтингом лучших российских городов, подготовленном институтом «Урбаника». По данным перечня приморский город занял последнюю, сотую, строку, сообщает DEITA.RU.

Напомним, накануне РБК опубликовал рейтинг «100 лучших городов России». Возглавил перечень Краснодар, а замыкает Уссурийск. Примечательно, что критерием оценки служили следующие показатели: размер зарплаты, стоимость жилья, наличием торговых центров и оборот розничной торговли.

В администрации Уссурийска, в свою очередь, заявили, что власти запросили рейтинг в институте «Урбаника», чтобы работать над показателями. При этом отметили, что торговых центров на 33 процента больше, чем должно быть по нормативу. В общей сложности в Уссурийске 795 магазина, в их числе крупные торговые центры и супермаркеты. Более того, оборот розничной торговли в Уссурийске выше, чем в других городах и районах Приморского края, не считая Владивостока. Более того, от общего оборота региона – 3,3 процента, пишут РИА Новости.

Примечательно, что в социальных сетях разгорелись настоящие споры, которые фактически поссорили жителей Уссурийска. Одни утверждают, что родной город хорош и людям не на что жаловаться, их оппоненты с такой позицией явно не согласны.

Защитники Уссурийска считают, что «в России 1117 городов, и 1017 городов вообще не вошли в эту сотню, так что все нормально».

«Уссурийск ещё куда не шло. Спасск, Лесозаводск, Дальнереченск и так далее… Там вообще все плохо», «У нас ещё можно сказать более или менее! Но в других регионах тоже не лучше есть дыры похлеще нашего! Город превращают в пыльный жаркий город - деревья пилят везде!» — пишут люди.

Другие же считают, что в городе низкие зарплаты и высокие цены на жилье. «Хорошо. Они акцент сделали на розничную торговлю, а про зарплаты и стоимость жилья молчат, крыт не чем...», «Они не согласны с тем, что они магазины в городе неправильно посчитали? Извините, но с какими темпами вы закрываете предприятия в городе, в это 800 магазинов будут ходить только работники этих магазинов», — возмущаются граждане.

Стоит отметиться, что нашлись и те, кто посчитал, что в Уссурийске все стабильно, как во всем регионе. Не хуже и не лучше. «Да в принципе весь Приморский край — дно, нигде нет нормальной работы, везде все позакрывали, разворовали и на этом все...» — пишут люди.

А спорить с ними достаточно сложно. Накануне стало известно, что в администрации Владивостока прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по факту хищения из бюджета 17 миллионов рублей в 2018 году в рамках ремонта дорог.

Екатерина Брязгунова