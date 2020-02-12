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Приморье достигло общероссийского минимума по ипотечной ставке
По итогам декабря прошло года этот показатель составил 8,82%
По данным пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России, в Приморском крае была отмечена самая низкая средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России, сообщает ИА DEITA.RU.
По итогам декабря прошло года этот показатель составил 8,82%, что является самым минимальным показателем за всю историю наблюдений.
С начала года жители Приморья оформили порядка 1,5 тысяч договоров по ипотеке, что почти на 20% больше, по сравнению с ноябрьскими показателями 2019 года. Эксперты объясняют это с запущенной программой «Дальневосточная ипотека», которая и в дальнейшем будет оказывать влияние на положительную динамику роста кредитования
Также эксперты отметили, что увеличился и средневзвешенный срок по ипотечным кредитам на два года, а уровень просрочек по задолженности снизился на 0,1%.