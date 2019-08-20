Приморский край активно готовится к зимнему периоду, все подготовительные работы к отопительному сезону ведутся согласно плану, сообщает DEITA.RU.

Сейчас в Приморском крае 78 % объектов полностью готово к сезону отопления. 68% жилищного фонда также готово встречать приморские холода в тепле. Работы по подготовке к отопительному сезону также завершены в 63% котельных, 81% тепловых сетей и 76% сетей водоснабжения и водоотведения.

Полностью подготовительные работы в крае должны закончиться до 15 октября, отметили в Департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.

Каждую неделю за подготовительными работами ведется наблюдение. Чтобы улучшить качество работ и ускорить сроки на постоянной основе проводят видеоселекторные совещания, также работу ведут выездные штабы.

Важный момент, который интересует всех приморцев – нанесли ли тайфуны ущерб, и повлияла ли стихия на подготовку к зимнему сезону.

В ведомстве отметили, что никаких проблем с централизованным водоснабжением нет ни в одном населенном пункте, которые, так или иначе, пострадали от сильных дождей и паводков.

А любые непредвиденные чрезвычайные ситуации быстро регулируются совместно с руководством краевого штаба по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас около 50 многоквартирных домов подтоплено в селе Покровка. Поэтому туда были направлены пять тепловых пушек и мотопомпа. А в Черниговский район отправились 15 единиц техники.

Напомним, что тщательная подготовка к отопительному сезону в крае осуществляется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края».

Екатерина Кононенко