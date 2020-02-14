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Приморье готовится к метели и снегопаду
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Приморье готовится к метели и снегопаду
Будет гололедица на дорогах, серьезные снежные накаты
В Приморском крае обещают серьезное ухудшение погоды – так, 16-17 февраля синоптики обещают настоящее буйство стихии – все спецслужбы края уже приведены в режим повышенной готовности, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отметили в Правительстве Приморья, согласно информации Примгидромета, в воскресенье и понедельник выпадут осадки – от 5 до 20 мм. На юге края ожидается настоящий снегопад, а сопровождающий его резкий ветер создаст метель и сильные снежные заносы.
«Будет гололедица на дорогах, серьезные снежные накаты. Порывы ветра достигнут до 27 м/с», - предупредили в региональном министерстве ГО и ЧС.
Правительство настоятельно рекомендует приморцам по возможности не пользоваться в эти дни авто, тем более – не выезжать за пределы населенных пунктов. Если такое невозможно, то следует крайне внимательно следить за дорогой, остальными авто и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.