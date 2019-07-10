Гидравлические испытания котлов завершены на 91%, сообщает DEITA.RU.



Приморье продолжает подготовку к отопительному сезону. По данным «Примтеплоэнерго», ремонтная программа выполнена на 40%. На 91% завершены гидравлические испытания котлов. На 88% - тепловых сетей.

Подготовка идет по графику, но некоторые районы его опережают: Партизанский, Лесозаводский, Спасский и Михайловский.

К отопительному сезону готовы 140 и 156 котельных. Установлено 28 новых котлов.



