Дальний Восток запустил тренд на желтые жилеты: массовые митинги и пикеты в регионах ДФО все чаще проходят в модной форме протеста, сообщает DEITA.RU.

Дальневосточные регионы известны своими протестными настроениями, самый активный – Приморье, где митинги и пикеты проходят едва ли не каждую неделю. Уставшие от ежедневной борьбы за свои права, они как будто почувствовали второе дыхание. Теперь за отмену точечной застройки и запрет строительства завода СПГ приморцы борются по смешанному сценарию Екатеринбурга и Парижа: стоят до последнего в особой форме – желтых жилетах.

Именно в таком виде теперь протестуют против точечной застройки – известного бича дальневосточной столицы. Приморцы сражаются за запрет на строительство многоэтажек у себя под окнами годами, если не десятилетиями. Часть битв уже проиграли: весь Владивосток уже пронизан тонкими и высокими домами. Стеклянно-бетонные конструкции стали символом беспомощности простых жителей. Но было и несколько побед. Отмена строительства многофункционального центра во Владивостоке и храма на месте сквера в Екатеринбурге воодушевили горожан на новую волну протеста, и примерив на себя новую протестную форму - желтые жилеты, приморцы с новыми силами бросились в бой против точечной застройки.

Так, жители одного из районов дальневосточной столицы намерены отстоять сквер имени Лазо любой ценой. Буквально – с вилами. Средневековая ненависть в форме XXI века. Мэрия уже разрешила строить там 30-этажки. Но прецедент уже есть: как разрешение дали, так и отзовут. Главное – стоять на своем. На том и порешили. Первый шаг – запись видеообращения. На нем толпа людей с вилами и в желтых жилетах – символе протеста - требуют не убивать сквер.

Шаг второй – митинг в день проведения Прямой линии с Путиным в самом сердце Владивостока. Как бельмо на глазу белого дома, под его окнами люди соберутся все в тех же жилетах, чтобы отстоять свое право на свет в окнах, сквер у дома и хоть немного зелени в городе.

Но это не вся народная война. Прямо сейчас в Приморье она идет по нескольким фронтам и в нескольких «горячих точках». Так, в Хасанском районе края экологи бросили вызов резиденту свободного порта Владивосток. Люди в желтых жилетах протестуют против строительства завода СПГ. Им, конечно, рассказали, что ничего страшного не будет, что экология не пострадает, и местным жителям от завода станет только легче. Но вышедшую на тропу войны толпу в желтых жилетах уже не остановить. Слишком долго сдавливали эту пружину, и слишком много обнадеживающих примеров ей показали. И теперь активисты Приморья призывают всех сторонников одеваться, как в Париже.

«Всем приобрести желтые жилеты в следующий раз», - такими сообщениями обмениваются они в мессенджерах и соцсетях. Вероятно, 20 июня, центральная площадь столицы будет желтой и многолюдной.

Немногим ранее желтые жилеты были замечены на Камчатке: когда местные власти запретили участвовать в первомайской демонстрации представителям других политических партий, не-единороссы договорились выйти на шествие без символики, но в желтых жилетах. Однако об их планах стало известно и противникам, и они предприняли контрмеры. Сообщалось, что за несколько дней до 1 Мая из продажи пропали желтые жилеты. Но шествие с участием оппозиционных рядов все же состоялось, несмотря ни на что. Но шли «желтые жилеты» недолго: полицейские выдергивали их из толпы и везли в отделение. Сообщалось, что в самое удаленное от центра города. Выпускали ближе к окончанию шествия, чтобы жилеты не успели вернуться в строй.

В ответ на это справедливоросы обещали устроить бессрочные пикеты у представительств «Единой России» в пяти дальневосточных регионах.

Так Дальний Восток запустил в России тренд на желтые жилеты как форму протеста. Почему желтые жилеты? Моду, как всегда, задает Париж? Отчасти да. Но, кажется, есть и еще одна причина, и она в том, что протест рвется на новый уровень – а для него нужна новая форма, новый образ. Такой, который связан только с победой людей над системой.

По какому сценарию будут развиваться события в Приморье и на Дальнем Востоке – как в Париже или как в Екатеринбурге, покажет время. Многое зависит от умелой и своевременной реакции властей. Но президент не хочет, как в Париже.

«Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд», — заявлял Владимир Путин. И Кремль ввел новые kpiпо снижению протестной активности в регионах. В Приморье с этой задачей, похоже, пока не справляются.

Напомним, желтые жилеты – это движение, устроившее массовые беспорядки во Франции в конце прошлого года. Изначально они протестовали против повышения цен на топливо, но затем докатились и до требований отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

Елена Миронова