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Приморье и провинция Квангон открыли первые совместные павильоны продукции

АПК, администрация Приморского края, солнце, лето 8

В четверг, 21 ноября, в центре «Мой бизнес» открылся павильон южнокорейской продукции, сообщает DEITA.RU. Красную ленточку перерезали директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров и директор «Агентства развития бизнеса провинции Кангвон» Ли Сынг Соб.

Корейцы представили около 50 своих товаров — это косметика, сушеный минтай и осьминог, сладости, чай, селфи-палки, обувь, медицинское оборудование и БАДы. В декабре подобный павильон с приморскими товарами откроется в городе Вонджу на площадке Агентства развития бизнеса провинции Кангвон. На стендах будет представлена приморская продукция: мед, мороженое, детские деревянные игрушки, косметические препараты из дикоросов и морепродуктов.

Как отметил Ли Сынг Соб, россиянам очень нравятся корейская косметика, чай и продукты питания, именно эти товары и представлены на экспозиции.

«Я думаю, открытие павильонов поспособствует, продвижению и рекламе, как корейских товаров в Приморье, так и приморской продукции в южнокорейской провинции Квангон. Уверен жителям провинции, понравятся российские продукты питания, медицинское оборудование и косметика», - отметил генеральный директор «Агентства развития бизнеса провинции Кангвон».

Несколько регионов России, и Приморский край в их числе, являются участниками Ассоциации стран Северо-Восточной Азии. Работа ассоциации заключается в вопросах взаимного сотрудничества и взаимодействия, также в ней есть комиссия по поддержке местного предпринимательства.

«В прошлом году на саммите ассоциации, Приморский край предложил создать взаимные павильоны, которые бы помогали продвижению продукции малых и средних предприятий. Такие точки откроются в каждой из пяти стран — Японии, Китае, Республике Корея, Монголии и России. Каждая страна берет на себя установку таких павильонов на своей территории, а взамен получает продвижение товаров о малых производителей в четырех других странах, не тратя на это лишние силы. Если раньше продвижение товаров всегда проходило через выставки, ездить на них можно было несколько раз в год, и вывозить только ограниченное количество предпринимателей, то эти павильоны будут постоянными, а продукция на экспозициях будет периодически заменяться», — рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Напомним, что по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», к 2024 году несырьевой экспорт из России должен увеличится до 3,9 млрд долларов США. Ознакомиться с корейской продукцией предприниматели могут в центре «Мой бизнес» (mb.primorsky.ru), который расположен на улице Тигровой, 7.

Иван Крышан

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