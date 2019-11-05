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Приморье многонациональное: Конгресс народов прошел в регионе

конгресс народов

Вечером 1 ноября в Муниципальном центре культуры г. Находки состоялось торжественное закрытие седьмого конгресса народов Приморского края. Показать, что Приморье – многонациональный регион, и разные народы живут здесь в согласии и уважительно относятся к другим культурам - вот главная цель Конгресса. 

Павел Ясевич, заместитель руководителя аппарата Администрации Приморского края:

"Сегодня перед нашим регионом стоят масштабные задачи. И решить их мы сможем только сообща, объединив усилия всех жителей. А для того, чтобы вместе идти к общей цели, мы должны хорошо знать и понимать друг друга."

Именно взаимное уважение и конструктивный диалог, по мнению Павла Ясевича, поможет краю реализовать тот огромный творческий потенциал, который создает в Приморье разнообразие культур и традиций.

Провести в Находке и следующий, восьмой, Конгресс народов Приморского края предложил Глава НГО Борис Гладких.

 "В Находке никогда не было межнациональных конфликтов. 15 лет работает в городе совет по делам национальностей, в который входят представители основных диаспор, проживающих в Находке. Совместными усилиями мы стараемся делать наш город лучше. Спокойствие и уважительное отношение друг к другу мы будем сохранять и в дальнейшем," - сказал Глава Находки. 

В торжественной обстановке награды от Губернатора Приморья получили люди, внесшие весомый вклад в дело укрепления межнациональных отношений. Завершил седьмой Конгресс народов Приморского края тематический концерт "Приморье многонациональное". 

Михаил Светлов

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