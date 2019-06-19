Завтра, 20 июня, Владимир Путин проведет ежегодную Прямую линию с гражданами нашей страны. Президенту поступил уже почти миллион вопросов от россиян, и каждый из них, конечно, надеется быть услышанным. Несколько раз попасть на линию удавалось и Приморью. Какие вопросы задавали и готовят президенту земляки, в обзоре DEITA.RU.

Последние два года Приморью везло – он стабильно попадал в поле зрения президента. Так, в 2017-м до Владимира Путина дозвонился приморский школьник по имени Андрей. Он пожаловался президенту на угольную пыль и задал вопрос, волнующий тысячи земляков: «Как нам жить?». Глава государства тогда поручил решить проблему и отреагировать так, чтобы ущерб для людей и экологии был минимизирован. Однако спустя два года угольная пыль так и витает в воздухе приморских городов, и поручения президента на местах исполнять не торопятся. Интересно, что будет, если об этом узнает Путин.

На следующий год вопросов из Приморья было значительно больше. Для начала проблемные темы поднимали сами ведущие Прямой линии. Они рассказали президенту о системных ошибках в получении дальневосточного гектара: землю дают далеко от населенных пунктов, вместо целого гектара граждане получают по полгектара земли и т.д. Еще один вопрос, волнующий всех дальневосточников – доступность перелетов. Его озвучила приморчанка Ольга, проживающая в Москве. Она отметила, что жители Дальнего Востока не чувствуют себя частью России.

«А мы хотим путешествовать по нашей стране, ездить к нашим родственникам, отдыхать на курортах Крыма и Краснодарского края, но мы не можем из-за безумно высокой стоимости билетов на поезд и самолет по территории страны и даже внутри региона. Да, я не спорю, есть субсидированные билеты, но их так мало, что раскупают буквально моментально», - рассказала волонтер.

Такую же мысль высказал последовавший сразу же звонок из Уссурийска. По словам мужчины, чтобы ему с семьей поехать в Москву на билеты только в одну сторону необходимо потратить около 150 тысяч.

Президент пообещал, что работа по уменьшению стоимости будет проводиться по двум направлениям. Во-первых, субсидируются полеты, а во-вторых, правительство сняло НДС на перелеты из регионов Дальнего Востока.

Еще один вопрос касался не только Приморья, но и всего Дальнего Востока. Высокая безработица, из-за которой население региона пустеет. На этот вопрос президент ответил, напомнив про производство самолетов Сухой «Суперджет-100» в Комсомольске-на-Амуре, и про судостроительный комплекс в Большой Камне.

Известный московский писатель Сергей Шаргунов задал вопрос президенту и его косвенно можно отнести к приморскому, потому что в тот момент он находился на острове Русском. В своем вопросе писатель поднял вопрос свободомыслия и частых арестов по статье 282 (Экстремизм) УК РФ.

С рассуждениями писателя согласился президент и обещал проанализировать практику и подключить к этому вопросу активистов ОНФ.

«Не нужно доводить всё до маразма и до абсурда, как Вы сказали. Полностью с Вами согласен», - ответил Владимир Путин.

Также на последней Прямой линии был поднят вопрос долгостров во Владивостоке. Вопрос про долгострои зачитывал ведущий, и, помимо Владивостока, туда попали и другие города страны. В дальневосточной столице был выделен объект Снеговая падь комплекс Д. Президент обещал зафиксировать данные объекты, однако подчеркнул, что проблема в этой сфере гораздо шире, чем ее обозначили во время Прямой линии. И надо отметить, что федеральный центр ее последовательно решает путем изменения законодательства и ручного управления.

Видно, что за последние два года перед Путиным подняли многие вопросы, касающиеся региона и Дальнего Востока в целом. Однако часть проблем осталась полностью не решеной. Угольная пыль все еще витает в воздухе, молодежь продолжает активно покидать регион, уезжая за лучшей жизнью в центр страны, комплекс Д в Снеговой пади все еще не достроен. Билеты в Москву стоят также от 50 тысяч рублей, а инфраструктура к дальневосточным гектарам все еще не устроена.

В этом году Прямая линия с президентом пройдет 20 июня. Уже сейчас многие жители Приморья и Владивостока собрались в этот же день провести митинг на центральной площади дальневосточной столицы. Для Путина подготовили несколько вопросов. Первоначально мероприятие заявлялось, как экологическое, но со временем набрало вес, и к нему подключились и другие общественные силы края.

На центральную площадь собираются противники точечной застройки, угольной пыли, резидентов ТОР и Свободного порта, защитники экологии и требующие отставки сенаторов. Также речь пойдет о коллективном обращении в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверки по всему региону. Митинг обещает быть массовым. Попадет ли Приморье снова в фокус внимания президента, и удастся ли митингующим задать свои вопросы Владимиру Путину, узнаем совсем скоро. Прямая линия начнется завтра, 20 июня, в 19 часов, как только закончится приморский митинг.

Иван Юрьев