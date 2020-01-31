Приморье на втором месте по покупке подержанных электромобилей

Популярнее всего из не так уж многочисленных вариантов оказался Nissan Leaf, сообщает DEITA.RU.



Статистику по итогам 2019 года опубликовало аналитическое агентство «Автостат». Специалисты подсчитали, что россияне приобрели на 48% б/у электромобилей больше, чем годом ранее, всего 3303 экземпляров. Из этого числа 3123 поменявших хозяев машин – Nissan Leaf (и только меньше сотни «лифов» леворульные).

Приморский край ожидаемо попал в топ-3 по показателю количества покупок электрокаров: регион в принципе традиционно входит в большинство авторейтингов, кроме тех, что касаются отечественной продукции. Но в этот раз речь идет только о втором месте с 378 покупками. Лидером оказалась Иркутская область, где счастливыми обладателями электрокаров стали 405 автолюбителей, а замкнул тройку Краснодарский край (235 экземпляров).

Сегодня в приморском сегменте популярнейшего автопортала опубликовано 287 объявлений о продаже электромобилей. Из этого количества на Nissan Leaf приходится 278 сообщений.

Можно с уверенностью сказать, что ДФО не выпадает из топа со своей любовью к праворульным авто преимущественно в связи с продлением моратория на установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на экспортируемые автомобили. Он должен был кончиться в ноябре 2019 года, но пока дальневосточные любители «японок» могут спокойно привозить электрокары с их исторической родины.

Елена Кот