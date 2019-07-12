С начала 2019 года Приморье увеличило в 28 раз объем экспорта пшеницы в КНДР, сообщает DEITA.RU по материалам территориального управления Россельхознадзора.

Как отметили в надзорном ведомстве, за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,3 тысячи тонн вырос экспорт пшеницы из Приморья.

Всего в адрес зарубежных стран из Приморья с начала 2019 года на экспорт направлено 41,8 тысячи тонн пшеницы. Рост экспорта по этому виду зерна произошел в связи с большим увеличением поставок в КНДР: с начала 2019 года в эту страну из Приморского края направлено 8,4 тысячи тонн пшеницы, за аналогичный период 2018 года – 0,3 тысячи тонн.

Главным же импортером зерна из Приморья является Япония, туда за первое полугодие отправлено 33,4 тысячи тонн.

В апреле 2019 года Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели переговоры во Владивостоке. В целом обе стороны, если и не достигли конкретных результатов, то решили необходимые для себя формальные задачи – Путин продемонстрировал, что остается полноправным игроком в корейском вопросе, а Ким в очередной раз продемонстрировал позицию своей страны, заявив о том, что ситуация на полуострове не меняется из-за традиционных происков Вашингтона.

Дмитрий Санников