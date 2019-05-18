Открытие трехдневной школы лидеров прошло в ДВФУ, сообщает DEITA.RU.

В пятницу, 17 мая, во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) состоялось открытие Школы лидеров для инициативы Кадры будущего для регионов. Приморский край стал одним из 23-х российских регионов, в которых команды студентов и школьников будут разрабатывать собственные проекты для производств и компаний.

Как отметила представитель Агентства стратегических инициатив Ольга Курилова, главная цель этого проекта - показать молодежи, что они могут остаться в Приморье, могут быть полезны в своем родном регионе.

«Многим школьникам говорят родители, родственники, друзья - надо уезжать, здесь делать нечего. Мы хотим показать, что в Приморье можно реализовать себя, найти дело жизни», – отметила Ольга Курилова.

Всего работа по программе Кадры будущего для регионов займет почти год. Первый этап еще продолжается: организаторы отбирают школьников и студентов-лидеров для формирования команд.

Как рассказала организатор мероприятия Анна Иванова, ожидается, что в программе примут участие более 400 школьников со всего Приморья. До апреля 2020 года они должны объединиться в команды, разработать проект для ключевой сферы деятельности края и защитить его. В ключевые сферы включены, в том числе, логистика, машиностроение и судоремонт, рыбная промышленность и туризм.

На открытии Школы тьюторов студентам рассказали, что все, чем они будут заниматься ближайший год, будет полезно не только для их развития, но и для карьеры: работодатели края, в том числе, и крупнейшие заводы ССК «Звезда» и «Прогресс», заинтересованы в поиске молодых и талантливых кадров.

Инна Эстрина