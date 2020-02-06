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6 Декабрь 2019, 18:15

Приморье не вошло в топ пьющих регионов

алкоголь

Сомнительная честь возглавить рейтинг досталась северным регионам

Приморский край привык попадать на верхние строки разнообразных рейтингов, но места в топе любителей крепкого алкоголя для него не нашлось, сообщает ИА DEITA.RU.

Лидеров по употреблению водки выявил Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), пишут «Известия». Как и ранее, по итогам 2019 года это Сахалинская и Магаданская области Коми, Чукотка и Карелия. Аналитики работали с цифрами, предоставленными Росалкогольрегулированием, соответственно, речь только о легальном алкоголе, проданном официальным путем.

По словам главы ЦИФРРА Вадима Дробиза, существенная часть потребителей повлиявшего на статистику крепкого алкоголя – это вахтовики. На холодных территориях, удаленных от крупных населенных пунктов, употребление крепкого алкоголя является традиционным, более легкие напитки здесь не в чести.

Власти субъектов, возглавивших «пьющий» рейтинг, регулярно отчитываются о принимаемых ими мерах по борьбе с нелегальным алкоголем, что также способствует росту покупки обычной водки.


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