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Приморье не вошло в топ пьющих регионов
Сомнительная честь возглавить рейтинг досталась северным регионам
Приморский край привык попадать на верхние строки разнообразных рейтингов, но места в топе любителей крепкого алкоголя для него не нашлось, сообщает ИА DEITA.RU.
Лидеров по употреблению водки выявил Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), пишут «Известия». Как и ранее, по итогам 2019 года это Сахалинская и Магаданская области Коми, Чукотка и Карелия. Аналитики работали с цифрами, предоставленными Росалкогольрегулированием, соответственно, речь только о легальном алкоголе, проданном официальным путем.
По словам главы ЦИФРРА Вадима Дробиза, существенная часть потребителей повлиявшего на статистику крепкого алкоголя – это вахтовики. На холодных территориях, удаленных от крупных населенных пунктов, употребление крепкого алкоголя является традиционным, более легкие напитки здесь не в чести.
Власти субъектов, возглавивших «пьющий» рейтинг, регулярно отчитываются о принимаемых ими мерах по борьбе с нелегальным алкоголем, что также способствует росту покупки обычной водки.