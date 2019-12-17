Приморье обиделось на пьяный антирейтинг

В администрации Приморского края опровергли данные федерального проекта «Трезвость», в котором регион оказался самым пьющим в стране, сообщает DEITA.RU.

По поводу непочетного рейтинга накануне в крае собрали целую пресс-конференцию, где со всей ответственностью заявили, что «Приморье – самый трезвый регион ДФО». Здесь в три раза реже умирают от алкоголя, чем в других дальневосточных регионах, и меньше пьяных преступлений, заявил представитель департамента лицензирования и торговли администрации края. И количество стоящих на учете у нарколога тоже снизилось, добавил главврач Приморского наркологического диспансера. На 2018-й год это «всего лишь» 34 с хвостиком тысячи человек, отметил Аркадий Юхименко.

Розничные продажи алкоголя на душу населения в Приморье составляют 8,2 литра, но через пять лет их обещают снизить на 0,5 литра на человека. Тем временем приморцы отмечают, что алкогольных магазинов в крае стало больше, чем аптек, и они работают буквально каждом доме.

Напомним, что Приморье возглавило антирейтинг самых пьющих регионов России по данным специалистов федерального проекта «Трезвость». Они мониторили ситуацию во всех субъектах страны в течение 2019 года, оценивая не только количество смертей и преступлений от злоупотребления спиртным, но и уровень распространения и производства алкогольной продукции в регионе. По итогам Приморский край с середины рейтинга в 2018-м опустился на последнее место в рейтинге «Трезвость» в году уходящем.

Светлана Алеутская